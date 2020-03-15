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В Сыктывкаре мужчину, который приехал из-за рубежа, поместили на карантин по коронавирусу

В Сыктывкаре мужчину, который приехал из-за рубежа, поместили на карантин по коронавирусу

15 марта 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото очевидца / PG11.ru
Гражданин согласился на это добровольно

В Сыктывкаре поступают сообщения о людях с подозрением на новый китайский вирус. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.

14 марта в столице Коми появилась информация о госпитализации людей с подозрением на коронавирус, а 15 марта в распоряжение портала PG11.ru попали снимки, на которых видно, что в одном из подъездов в Эжвинском районе работали дезинфекторы. Как утверждают горожане, они прибыли после того, как одного из жильцов дома увезли в больницу.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Республике Коми, по данному адресу, где проживал гражданин, прибывший из страны, которая является неблагополучной по распространению коронавирусной инфекции, по рекомендации ведомства управляющая организация провела дезинфекцию помещений подъезда. Такие профилактические мероприятия проводятся в каждом случае с целью недопущения возможного распространения инфекций. Гражданину было предложили пройти обследование в Республиканской инфекционной больнице, где в настоящее время он находится на карантине. Все, кто въехал в страну из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, берутся под наблюдением органами Роспотребнадзора.

Также прошла информация о том, что коронавирусом болен один из студентов СГУ имени Питирима Сорокина. Но в международном отделе вуза заявили, что среди иностранных студентов нет ни одного человека, зараженного короновирусом. 

Портал PG11.ru призывает сыктывкарцев не паниковать. Официально в Сыктывкаре нет больных коронавирусом.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?

  • Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
  • Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство.
  • Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).
  • Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.
  • Всегда мойте руки перед едой.
  • Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
  • Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования.
  • Не упортебляйте пищу (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.

Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.
На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни)

Здоровье Коронавирус

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Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Очевидец получает гонорар в размере 500 рублей за фото и сообщение. Забрать его можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

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