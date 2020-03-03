Мэр Сыктывкара рассказала, когда сироты получат новые квартиры

В Сыктывкаре совсем скоро появится новый дом, квартиры которого отдадут сиротам. Предположительная дата сдачи - конец марта. Об этом мэр города рассказала на общегородской планерке.

3 марта в 9.00 состоялась общегородская планерка. Журналист портала PG11.ru вел текстовую онлайн-трансляцию того, о чем говорили на заседании, а также выяснил, как обстоят дела с жильем для сирот.

- На предоставление сиротам жилья республика выделяет все больше средств. Совсем скоро, уже в конце марта должны сдать в эксплуатацию новый дом. Тогда мы сможем дать сиротам готовые помещения. Мы не делали этого почти весь 2019 год из-за того, что квартир просто не было. Очередь сейчас большая, больше 700 человек ждут жилье, - рассказала руководитель администрации Наталья Хозяинова.

Также на планерке поднимались вопросы благоустройства города. Напомним, что 2 марта 2020 года в Сыктывкаре прошел пресс-завтрак с министром культуры Республики Коми, на котором Сергей Емельянов рассказал, какие культурные изменения ждут Сыктывкар в ближайшие годы.

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А как вы считаете, сколько необходимо домов, чтобы все сироты города получили свое жилье? Пишите в комментариях.