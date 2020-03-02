В Сыктывкаре откроется экспериментальный молодежный театр

В Сыктывкаре прошел пресс-завтрак с министром культуры Республики Коми. Мероприятие было приурочено к III Северному культурному форуму, который состоится в столице Коми с 11 по 13 марта 2020 года. Портал PG11.ru выяснил, для чего проводится этот форум и какие культурные изменения ждут Сыктывкар в ближайшие годы.

Пресс-завтрак состоялся 2 марта 2020 года в 11.00 в ЦКИ «Югор». Министр культуры Сергей Емельянов рассказал, что в этом году форум посетит около 700 участников из 37 регионов России, признанных северными. Значительно упростилась регистрация: теперь это можно сделать онлайн.

- Теперь участники регистрируются не списками от региона, а делают это самостоятельно на сайте форума. Это позволяет участвовать представителям общественности и людям, которые не заявлялись от субъекта. Максимально демократичная система участия в этом году.

Министр культуры также рассказал о том, почему этот форум так важен для республики:

- Мы отдали насыщение всех площадок мировым культурным институтам: Санкт-Петербургскому государственному университету, Российский фонд культуры, Санкт-Петербургскому международный культурный фонд. Это значит, что тематика площадок будет касаться не только Республики Коми. Будет интересно и Камчатке, и Калининграду, и всем тем субъектам, которые находятся между ними. Ни одно событие в году за 365 дней не собирает на 2-3 дня так концентрированно такое количество руководителей и ведущих специалистов в области культуры. Наша главная задача - привлечь как можно большее количество интересных людей, чтобы создавать совместные творческие проекты для жителей нашего региона, - рассказал Сергей Емельянов.

Отдельный блок форума будет посвящен креативной молодежи. Министр объясняет это тем, что культура сейчас активно вклинивается в экономические процессы, в которых молодежь является неким «движком». Заявок от молодежи Республики Коми очень много, но победит только один культурный проект - его команда получит возможность обучиться управлению в инновационном центре «Сколково».

Сергей Емельянов также поделился информацией о том, как скоро Национальный музыкальный-драматический театр сможет занять свое здание и как он видит его судьбу:

- Мы строим большие надежды на счет этого театра, ведь он единственный осуществляет постановки на коми языке. Разрешить вопрос с помещением к концу этого года получится однозначно. Мы в любом случае должны привести исторически значимое здание в надлежащий вид. Останется ли театр там или он все-таки должен иметь свою стационарную сцену - пока большой вопрос этого года.

Также Сергей Емельянов рассказал, что Министерство культуры РФ поддержало идею реконструировать здание ЦДК «Октябрь» под Государственный молодежный театр Республики Коми и готово выделить средства. Проект будет закончен Минкультом Коми в 2020 году и в начале 2021 начнется строительство.

- Мы не рассматриваем особо дорогие материалы и изыски вроде сусального золота, ведь это должно быть что-то разноформатное. Может, что-то в скандинавском стиле, чтобы это можно было легко и недорого возводить. Художественный руководитель Александринского театра принял решение о шефстве новой сцены Александринки над молодежным театром. Это беспрецедентное решение, которое поможет нам, потому что формат экспериментального молодежного театра - это нечто новое для нас, - поделился Сергей Емельянов.

Еще одним важным проектом ближайших лет станет строительство большого культурного учреждения у Гимназии искусств Республики Коми.

- Один из восьми центров культурного развития нового формата площадью 1500 квадратных метров появится в Сыктывкаре к исходу 2022 года. Это шаг к тому, чтобы у нас наконец-то появился свой дом культуры, в котором можно будет проводить общественные мероприятия. Сейчас все городские события проходят либо в концертном зале «Сыктывкар», либо на сцене госучреждений искусств, у которых площадка и так расписана по часам.

Отток молодежи - это серьезная проблема для северных регионов страны и министр культуры уверен, что создание новых площадок поможет молодежи республики чувствовать себя как в крупных городах, в которые они постоянно уезжают. Сергей Емельянов надеется, что III Северный культурный форум будет полезен людям, которые приедут из других регионов. А для республики приезд каждого из специалистов будет иметь конкретный практический результат.

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