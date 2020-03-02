В Коми на карантин поместили семью, которая вернулась из юго-восточной Азии

В Воркуте целая семья прибыла домой после поездки в юго-восточную Азию и сразу попала в карантин для исследования на коронавирус. Как сообщает «Комиинформ», горожане отдыхали в Таиланде и Вьетнаме.

По информации воркутинского отдела Управления Роспотребнадзора Коми, после поездки у семьи появились симптомы простудного заболевания, которые не исключают вероятности заражения коронавирусом. Ярче всего признаки болезни у отца. У матери и двоих детей симптомы выражены меньше.

Заболевшие помещены в отдельные боксы и госпитализированы в инфекционную больницу, где сейчас находятся под наблюдением. У них уже взяты пробы на исследование по коронавирусу. Всего ожидается два анализа, которые должны показать точный результат.

На время карантина родители отсранены от работы, а дети – от посещения детсада и школы. Также карантин на 14 дней объявили в двух группах детсада: в одной работает мать, а во вторую ходит ребенок. Также на карантине класс, где учится второй ребенок.

Напомним, 10 февраля в столице Коми госпитализировали двух человек. Горожан напугало то, что их увезли на реанимобиле, а медики были одеты в защитные костюмы и перемещали больных на специальных носилках с боксами. Оба пациента недавно вернулись из Китая. Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом. Как напомнил Ромэн Галимов, с 20 въезд граждан Китая в Россию будет закрыт.

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