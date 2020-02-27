В Минздраве рассказали, сколько человек с подозрением на коронавирус осталось в Коми

На 27 февраля в Коми с наблюдения по коронавирусу сняты 26 человек из 30, среди которых трое – граждане Китая. Еще четверо остаются в карантине. Об этом сообщает «Комиинформ».

Среди тех, кто все еще остается под наблюдением, жители Сыктывкара и Сыктывдинского района. Остальные 26 пациентов прошли все необходимые исследования, в их анализах не выявили никаких следов патогена. Их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 10 февраля в столице Коми госпитализировали двух человек. Горожан напугало то, что их увезли на реанимобиле, а медики были одеты в защитные костюмы и перемещали больных на специальных носилках с боксами. Оба пациента недавно вернулись из Китая. Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом. Как напомнил Ромэн Галимов, с 20 въезд граждан Китая в Россию будет закрыт.

Как отмечает РИА Новости, случаи заражения за пределами КНР зафиксированы в 37 странах, число зараженных достигло 2790, скончались 44 человека. Первый случай заражения зафиксирован в Дании. Всего в России под наблюдением остаются более 8 тыс. человек. Первые случаи заражения в России выявлены в Забайкалье и Тюменской области.

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