Вместо заброшенного гаража в центре Сыктывкара построят досуговый центр

На месте заброшенного гаража на улице Бабушкина, 21а в Сыктывкаре появится кафе. Так гласит документ проекта, который появился на сайте администрации столицы Коми.

Предполагается, что гараж, который сейчас находится по указанному адресу, реконструируют. Сейчас объект заброшен, ранее он принадлежал поликлинике №1. По предварительному проекту, гараж частично снесут, а на его месте построят здание. Внутри оно будет вмещать досуговый центр с обеденным залом для 50 человек и игровой зал на 25 человек. Кстати, о строительстве. В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К сожалению, она так и не открылась. Как утверждает руководитель поликлиники, Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с руководством «Полимедики» соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание.

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