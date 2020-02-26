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«Я бы ее дверьми прижал»: сыктывкарцы о нападении отца на воспитательницу в детсаду

«Я бы ее дверьми прижал»: сыктывкарцы о нападении отца на воспитательницу в детсаду

26 февраля 2020 Возрастное ограничение: 16+
Фото мамы ребенка / vk.com / В Сыктывкаре мальчик получил тяжелую травму в детском саду
Часть людей считает, что педагог получила по заслугам

19 февраля в детском саду №19 города Сыктывкара произошел несчастный случай. В результате пострадал ребенок, он с травмой пальца левой руки находится в больнице. Отец мальчика быстро прибыл к месту происшествия, но как только увидел рану, пришел в ярость. В гневе мужчина толкнул воспитательницу, и та потеряла сознание. Полиция уже проводит расследование по этому делу. А горожане обсуждают ситуацию в соцсетях. Мнения разделились: одни оправдывают действия отца, другие встают на защиту девушки. Портал PG11.ru рассказывает, что думают жители столицы Коми.

Некоторые сыктывкарцы считают, что отец ребенка поступил правильно, когда применил силу к воспитательнице:

- Я бы ее дверьми прижал, она бы и руку лечила, и обе ноги, если бы с моим ребенком такое было, и уважения к безответственным у меня нет, - высказывается Рустик Александров.

- Вашего бы ребенка туда, я бы посмотрела, как вы бы среагировали, - пишет Ольга Романова.

- Не обращайте внимания на всех людей, сколько людей, столько и мнений. Здоровья сыночку, а на воспитателя тоже заявление пишите, - считает Екатерина Сивкова.

- Конечно, у папы будет такая бурная реакция, если они привели здорового ребенка в садик, а забрали искалеченного... - беспокоится Светлана Садилова.

- Молодец отец! - отмечает Александра Шарыгина.

Но многие жители поддержали воспитательницу и осудили действия мужчины:

- Мы, родители, порой и сами не можем уследить за одним ребенком, а что тут говорить о целой группе. Воспитатель - это же такая ответственность. И работа неблагодарная, малооплачиваемая. Мальчишке скорейшего выздоровления! - пишет Tatjana Ilic.

- Засудить его! Какое право он имеет поднимать руку на воспитателя? - высказывается Иван Лапухин.
Она это специально сделала или что? Такое с каждым может случиться и в любом месте! Кого вы будете считать виноватым? Воспитателя жалко, а отца ребенка мне сложно назвать мужчиной, - негодует Dariya Titova.

- Я сама 13 лет в детском саду отработала. И знаете, могу сказать, что ситуации разные бывали: и мальчишки на прогулке подрались, и падали, шишки себе набивали до крови, но родители были понимающие. И мы с моей напарницей только поддержку от них получали, и я не могу себе представить, чтобы кто- то из пап ударил меня или мою напарницу... - волнуется Светлана Филина.

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