Как проходили выборы ректора Сыктывкарского госуниверситета: репортаж с конференции

19 февраля прошла конференция работников и обучающихся, посвященная выборам ректора Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина. Кандидатов было трое. Как проходили выборы, выяснил корреспондент портала PG11.ru.

Конференция работников и обучающихся СГУ им.Питирима Сорокина началась в 14:00 и проходила в зале музея просвещения Коми края. В самом начале мероприятия присутствующим сообщили условия проведения конференции и представили председателя и секретаря собрания.

Первой частью конференции стал выбор рабочих органов: мандатной комиссии, секретариата и счетной комиссии. Голосовали, в основном, от обратного, голосов «против» было немного. Во второй части собрания проходило утверждение регламента работы конференции. Также каждый кандидат имел право предложить кого-либо на должность наблюдателя. Первый проректор Эмин Ягубов предложил сразу троих, и.о.ректора СГУ Ольга Сотникова и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев никого не выдвигали. Делегаты конференции выбрали наблюдателя, а также большинством проголосовали за установку видеонаблюдения в «зеленом зале», где производится подсчет голосов. Эмин Ягубов внес предложение провести открытый подсчет, но большинством голосов предложение отвергнули, потому что в положении о выборах ректора ясно сказано, что подсчет должен производиться в установленном помещении. Затем председатель счетной комиссии зачитал протокол заседания, который также вынесли на голосование. Мандатная комиссия к этому времени завершила свою работу и ее председатель вынесла на утверждение два протокола: об избрании председателя и секретаря мандатной комиссии, а также о полномочиях делегатов. Также делегаты утвердили регламент проведения выборов и процедуру тайного голосования. Все утвердили большинством голосов. В конце второй части мероприятия председатель комиссси по выборам ректора Юрий Козырев рассказал, как проводился отбор кандидатов:

- Всего выдвинули 7 кандидатов, их программы утвердили и направили в аттестационную комиссию. Комиссия провела заседание и приняла 3 кандидатуры: первый проректор Эмин Ягубов , и.о.ректора СГУ Ольга Сотникова и проректор по экономическим и социальным вопросам Павел Васильев.

Третью часть посветили выступлениям кандидатов на должность ректора. Каждому отводилось по десять минут на выступление и еще 15, чтобы ответить на вопросы делегатов. Первым выступил Павел Васильев. Основной целью своей программы он назвал повышение конкурентноспособности образовательнх услуг, а также укрепление репутации и повышение привлекательности. Ольга Сотникова выступала следующей. Свою речь она начала с поздравления:

- Я хочу первым делом поздравить всех нас. Мы наконец-то можем воспользоваться правом выбрать руководителя университета. Вы знаете, каким тернистым был этот путь, а коллектив нуждается в стабильном векторе.

Ольга Сотникова рассказала об уже достигнутых результатах , а также поделилась, что в ближайшие три года реконструируют старое здание бывшего КГПИ и проект уже прошел экспертизу. И.о. ректора особенно отметила важность гибкости политики стипендиального содержания.

- Студенты нашего университета могут получать стипендии в размере от 5 до 30 тыс. рублей. Мы должны заботиться о том, чтобы молодежь получала качественное образование, поэтому политика стипендиального содержания ставится одним из важных направлений, - рассказала Ольга Сотникова.

Она также подняла тему оплаты и стимулирования труда работников. По словам кандидата, в 2016 году, когда она в качестве и.о. ректора подписывала первые документы по зарплатам, минимальная зарплата работников была 8 тыс. рублей. Сейчас минимальная зарплата составляет 20 тыс. рублей. Ольга Сотникова уверила делегатов, что, несмотря на трудности, проблемы будут решаться, включая вопросы заработной платы. Последним выступил Эмин Ягубов. Он отметил, что сила вуза заключается в том, что это, по сути, два лучших университета региона, которые объединили в одно образовательное учреждение. Свою программу он назвал «Университет будущего». Программа включает в себя три цели: университет - центр притяжения региона и жизненный стартап, - научно-образовательный центр, - социльно справедливая, открытая и комфортная среда. В процессе выступления кандидат рассказал, что гарантирует социальную справедлливость, достойные заработные платы за результат, открытость и честность в управлении вузом, снижение бюрократической нагрузки и многое другое.

После выступлений каждому делегату выделили по 3 минуты, чтобы обсудить выступления кандидатов, а затем еще 60 минут на сам процесс тайного голосования и подсчет. Из 106 делегатов за Сотникову проголосовали 75 человек, за Васильева – 13, а за Ягубова - 16. Два человека проголосовали против всех. Напомним, незадолго до выборов в Сети начали появляться ролики одного из старших преподаватей Сыктывкарского госуниверситета им. Питирима Сорокина Александра Казакова, в которых он рассказал о том, как обстоят дела в университете и почему учебное заведение переживает не самые лучшие времена.

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