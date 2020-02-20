«Это беспредел!»: жители сыктывкарского Лесозавода о ситуации с новой поликлиникой

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К сожалению, она так и не открылась. Жители района рассказали порталу PG11.ru, что они думают по этмоу поводу.

Одна из коренных жителей Лесозавода Елена Авдеенко делится, что у нее болит душа за жителей этого района:

- Я живу в Лесозаводе с рождения. И мои сыновья, и уже внучка родились здесь. Я больше двадцати лет обслуживаюсь в поликлинике МВД, но душа болит за лесозаводчан. Старая боьница в ужасном состоянии, я б с удовольствием перешла в «Полимедику», тем более я уже на пенсии и могу выбрать по желанию любую поликлинику. Посмотрела фото - яркая, просторная, современная, в хорошем месте, рядом остановка. Не понимаю, зачем наш Минздрав тормозит. О людях совсем не заботятся!

А сыктывкарка Екатерина Лютоева (имя и фамилия изменены) возмущена до предела:

- По моему мнению - это беспредел! Если Минздрав не может нас обеспечить человеческими, безопасными условиями получения медицинской помощи, то какое моральное право оно имеет лишать возможности частных инвесторов оказывать эти услуги? Я хочу за свои деньги, которые я отчисляю на свой полис ОМС, получать своевременную, качественную и безопасную медицинскую помощь. Хочу ходить в современную, светлую комфортную поликлинику. А министры здравоохранения пусть сами ходят в разваливающуюся деревянную поликлинику.

Напомним, что решение открыть поликлинику приняли в 2017 году. Правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники. К декабрю 2019 года свои обязательства инвестор по соглашению выполнил - новая медицинская организация получила лицензию. Но, как утверждает руководитель поликлиники, Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с руководством «Полимедики» соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. В Минздраве рассказали, что работа новой поликлиники зависит от количества прикрепленных к ней жителей Сыктывкара: чтобы лечиться по ОМС в новой поликлинике, пациентам нужно к ней прикрепиться. Специальная комиссия оценит количество пациентов нового учреждения и определит уровень финансирования.

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