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В Минздраве прокомментировали ситуацию с новой поликлиникой в сыктывкарском Лесозаводе

В Минздраве прокомментировали ситуацию с новой поликлиникой в сыктывкарском Лесозаводе

19 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Облик новой поликлиники изнутри
Все будет зависеть от самих пациентов

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К сожалению, она так и не открылась.В Минздраве прокомментировали происходящее.

Портал PG11.ru выяснил, в чем суть заключенного договора между Правительством и руководством «Полимедики»:

- Соглашение между Правительством Республики Коми  и руководством поликлиники предусматривает только согласование адресов расположения объектов для оказания медицинской помощи и перечень адресов улиц и домов для медицинского обслуживания граждан. При этом в Соглашении указано, что распределять объемы предоставления медицинской помощи будет комиссия по разработке Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми. 

Также в Минздраве рассказали, что работа новой поликлиники зависит от количества прикрепленных к ней жителей Сыктывкара:

- Распределение объемов предоставления медицинской помощи для «Полимедики» будет зависеть от количества прикрепленных к поликлинике пациентов. В настоящее время поликлинике выделены объемы предоставления медицинской помощи, исходя из предполагаемого количества обслуживаемых граждан на начало работы. 

Чтобы лечиться по ОМС в новой поликлинике, пациентам нужно к ней прикрепиться. Специальная комиссия оценит количество пациентов нового учреждения и определит уровень финансирования.

Напомним, что решение открыть поликлинику приняли в 2017 году. Правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники. К декабрю 2019 года свои обязательства инвестор по соглашению выполнил - новая медицинская организация получила лицензию. Но, как утверждает руководитель поликлиники, Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с руководством «Полимедики» соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание.

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Как вы думаете, когда новая поликлиника начнет работать? Пишите в комментариях.

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