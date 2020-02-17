В мэрии Сыктывкара рассказали о судьбе мусороперерабатывающего завода

Около года назад администрация Сыктывкара организовала аукцион на аренду участка в местечке Койты. На нем должны были построить мусороперерабатывающий завод. Портал PG11.ru выяснил, на каком этапе находится вопрощение этой идеи.

В аренду предлагали взять участок площадью 150 тысяч квадратных метров в местечке Койты Эжвинского района Сыктывкара. Победитель аукциона должен был построить там мусороперерабатывающий завод. Сделать это нужно было для того, чтобы создать экологически безопасную систему обращения с отходами на территории Коми. Согласно этой же программе, завод должен был бы перерабатывать до 200 тысяч тонн мусора в год.

В администрации рассказали, что земельный участок в местечке Койты предназначался под строительство завода, о котором заявил потенциальный инвестор. Но строительство так и не началось:

- Возведение данного объекта планировалось частным инвестором в рамках региональной программы в области обращения с отходами до 2028 года. Однако заявитель не вышел на аукцион.

Напомним, что в декабре 2019 глава Коми прокомментировал ситуацию со скандальной стройкой на станции Шиес. По словам руководителя региона, он в курсе всей ситуации и понимает ее важность. Кроме того, Сергей Гапликов отметил, что для него важнее всего безопасность жителей Республики Коми.

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Как вы думаете, как скоро в Коми появится мусороперерабатывающий завод? Пишите в комментариях.