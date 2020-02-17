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Ученые назвали самый обычный напиток, который может продлить жизнь

Ученые назвали самый обычный напиток, который может продлить жизнь

17 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Пить его нужно с умом

Специалисты из США смогли выяснить, какой напиток может продлить жизнь, а также его минимальное количество. Этим напитком оказался кофе, о чем сообщает «Медик Форум».

Ученые установили, что употребление кофе обратно пропорционально риску смертности от всех причин независимо от возраста, веса, потребления алкоголя, курения и содержания кофеина в кофе. К такому заключению специалисты пришли в результате 40 исследований, включающих сведения о 3 852 651 участнике и 450 256 случаях смерти.

- Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. Таким образом, кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов, - констатируют ученые.

Полезнее всего кофе для мозга. Исследователи поясняют, что напиток воздействует на нейромедиатор аденозин, защищает мозг от нейронного воспаления, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. В исследовании также сказано, что в напиток лучше не добавлять сахар и не употреблять его в чрезмерном количестве.

Напомним, метеорологи прогнозируют аномально теплую погоду, а значит весна может явиться в этом году раньше. Но радоваться пока рано: некоторым людям это грозит серьезным ударом по здоровью. Как считает кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев, потепление опасно для людей с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. К особой группе риска он отнес пожилых людей. Он напомнил, что эти люди в период скачков атмосферного давления могут испытывать головную боль, могут произойти обострение сосудистых заболеваний. Период погодных аномалий грозит болью в сердце и суставах. 

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