Появилось видео, как убирают самолет, который жестко сел в Коми

11 февраля в аэропорту Усинска убрали «Боинг-737», который совершил жесткую посадку с почти сотней пассажиров на борту. В Сети также оказалось видео прямо с места событий, которое опубликовали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

В ролике можно увидеть процесс эвакуации самолета прямо из кабины одного из кранов. Корпус закрепили ремнями и поместили на некую платформу. Как ясно из комментариев автора записи, авиасудно свое отлетало и теперь отправится в металолом. Так, во всяком случае, по словам мужчины, сказали техники. Все это также означает, что багаж уже выгрузили и представители компании-перевозчика вскоре свяжутся с людьми, для уточнения времени и места доставки.

Напомним, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств авиационного инцидента, а также причин и условий произошедшего. Расследование продолжается.

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