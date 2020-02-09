Пассажир «Боинга», который жестко сел в Коми, рассказал, как все было

Пассажир «Боинга», который жестко сел в Коми, рассказал, как все было09 февраля 2020
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У самолета сломалось крыло и оторвало шасси
9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737» авиакомпании «Ютейр». О том, как все произошло, рассказал один из пассажиров, ролик которого появился в паблике Mash.
Мужчина сообщил, что при посадке в Усинске в метре от земли повело самолет, был жесткий удар, оторвало заднее шасси:
- Скорость была большая, остановились уже в конце полосы. Пилоты, чтобы уйти от выхода за взлетно-посадочную полосу, ушли вправо. Был перелом крыла, аварийно эвакуировали. Эвакуация прошла штатно, быстро все среагировали, - рассказал пассажир.
Напомним, о ситуации с самолетом Сергею Гапликову доложил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко. Руководитель региона поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа. По информации Фесенко, пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два пассажира.
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