Пассажир «Боинга», который жестко сел в Коми, рассказал, как все было

9 февраля в аэропорту Усинска совершил жесткую посадку «Боинг-737» авиакомпании «Ютейр». О том, как все произошло, рассказал один из пассажиров, ролик которого появился в паблике Mash.

Мужчина сообщил, что при посадке в Усинске в метре от земли повело самолет, был жесткий удар, оторвало заднее шасси:

- Скорость была большая, остановились уже в конце полосы. Пилоты, чтобы уйти от выхода за взлетно-посадочную полосу, ушли вправо. Был перелом крыла, аварийно эвакуировали. Эвакуация прошла штатно, быстро все среагировали, - рассказал пассажир.

Напомним, о ситуации с самолетом Сергею Гапликову доложил генеральный директор АО «Комиавиатранс» Алексей Фесенко. Руководитель региона поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.​ По информации Фесенко, пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два пассажира.

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