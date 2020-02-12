Экс-главу МВД Коми не отпустили под домашний арест

В Верховном суде рассмотрели апелляцию бывшего министра МВД по Коми Виктора Половникова. Защита просила изменить ему меру пресечения с заключения под стражу. Об этом сообщает БНК.

Напомним, напомним, 16 января Следственный комитет сообщил, что следователи при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ задержали главу МВД Коми Виктора Половникова. Суд арестовал министра 17 января. Адвокат главы МВД Асад Джабиров заявил, что будет добиваться отмены ареста министра и изменения меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и позже подал апелляционную жалобу.

Так или иначе, суд оставил меру пресечения в силе, на этот раз до 17 февраля. Следствие направило ходатайство на продление ареста еще на два месяца. Сейчас должность главы ведомства занимает Владислав Мингела, который останется руководителем министерства до 17 февраля включительно. Именно тогда заканчивается срок содержания под стражей Виктора Половникова.

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