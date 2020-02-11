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«Издевались несколько лет»: появилось продолжение ролика о руководстве Сыктывкарского госуниверситета (фото)

«Издевались несколько лет»: появилось продолжение ролика о руководстве Сыктывкарского госуниверситета (фото)

11 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Скриншот из видео Александра Казакова
Творческий коллектив потерял возможность существовать

В сети появилась вторая часть видео о руководстве СГУ, которую снял преподаватель вуза Александр Казаков. В ней он рассказал зрителям о том, как изменилось положение дел после прихода нового начальника Департамента молодежной политики.

Александр снова вспомнил, что когда Ольга Есева заняла свой пост, ансамбль СГУ перестал занимать первые места на конкурсах и фестивалях, так как она, по мнению Казакова, испытывала к коллективу неприязнь.  Кроме того, ансамбль загнали в жесткие рамки, организация работы стала крайне неудобной, а у студентов даже отобрали костюмы, которые они шили, в том числе, за свои деньги. Все можно стало делать исключительно по решению начальника Департамента.

А в какой-то момент и вовсе встал вопрос об увольнении преподавателей, которые, по словам автора ролика, не угодили руководству:

- Несколько лет издевалась Ольга Васильевна над руководителем нашего академического хора Натальей Соколовой, делая ей мелкие пакости и потом все равно нашла повод, чтобы ее уволить, - вспоминает Казаков.

Кстати, первый выпуск ролика можно найти ПО ССЫЛКЕ.

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Видео Студенты

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