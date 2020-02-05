Сообщения о небывалых ценах на медицинские маски в регионах России проверят

В правозащитном центре «Единой России» попросили Федеральную антимонопольную службу проверить факты завышения цен на медицинские маски. Из регионов приходит информация, что они подорожали в десятки раз. Об этом сообщают и российские СМИ.

Так, по сообщениям источников, стоимость масок в регионах якобы взлетела до 35 раз. Об этом сообщил сопредседатель Правозащитного центра партии «Единая Россия», депутат Госдумы Михаил Старшинов.

- На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз, - рассказал Старшинов.

Он также напомнил о словах вице-премьера Татьяны Голиковой, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.

- Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками, - сказал Старшинов.

Ранее Правозащитный центр "Единой России" обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.

Напомним, 28 января глава Республики Коми Сергей Гапликов утвердил план санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCov на территории региона. Так, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, меры должны быть приняты во всех субъектах страны. Именно это стало главной темой рабочего совещания Сергея Гапликова с Главным государственным санитарным врачом региона Людмилой Глушковой и министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным.

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