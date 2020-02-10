Сыктывкарцы: «Медики увезли двух человек в боксах для больных коронавирусом»

Сыктывкарка рассказала порталу PG11.ru, что 10 февраля из двора ее дома увезли сразу двух человек в инфекционных боксах. Девушка рассказала, что все произошло в Орбите, на Тентюковской улице.

Со слов очевидицы, людей увозили по очереди:

- Я живу на Тентюковской, 119. Все произошло в 15:01. Сначала увезли мужчину. Потом приехали еще раз и увезли еще одного человека. Просто жуть. Я звонила в скорую, сказала им, что мне страшно и я хочу уехать. Мне сказали, что уезжать не нужно.

Напомним, в Сыктывкаре начала прослеживаться проблема с наличием защитных масок.В аптеках города не могут рассказать, стали ли цены на маски выше, потому что у поставщиков их просто нет. Похоже, жители города решили перестраховаться и раскупили все средства защиты от вируса меньше, чем за неделю после новостей об эвакуации людей в Россию. На сайтах аптек ситуация похожая - масок нет в наличии.

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