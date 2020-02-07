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Рассмотрение апелляции экс-главы МВД Коми перенесли из-за неявки адвоката

Рассмотрение апелляции экс-главы МВД Коми перенесли из-за неявки адвоката

07 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Виктора Половникова обвиняют в получении взятки

Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего министра внутренних дел Коми Виктора Половникова. Об этом сообщает БНК.

Рассмотрение жалобы перенесли на 12 февраля, так как адвокат экс-главы МВД Коми Асад Джабиров не явился на заседание - он был занят в другом процессе. Жалоба обоснована тем, что следствие не предоставило доказательств, что Половников может скрыться или каким-либо образом воспрепятствовать производству по делу. Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 16 января Следственный комитет сообщил, что следователи  при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ задержали главу МВД Коми Виктора Половникова. Суд арестовал министра. Адвокат главы МВД Асад Джабиров заявил, что будет добиваться отмены ареста министра и изменения меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей и позже подал апелляционную жалобу.

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Суд

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