В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику

28 января глава Республики Коми Сергей Гапликов утвердил план санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCov на территории региона.

Так, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, меры должны быть приняты во всех субъектах страны. Именно это стало главной темой рабочего совещания Сергея Гапликова с Главным государственным санитарным врачом региона Людмилой Глушковой и министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным.

- По данным Роспотребнадзора, уровень летальности по той ситуации, которая произошла в Китайской народной республике, характерен для сезонного подъёма. Он не превышает 3-3,5 %. И большинство заболевших – это взрослое население. Ситуация находится на жёстком контроле Роспотребнадзора. Усилены и введены дополнительные меры санитарно-карантинного контроля на приграничных территориях. Перед территориальными управлениями поставлены задачи в первую очередь рассмотреть дополнительные профилактические мероприятия, оценить свою готовность к подъёму заболеваемости, запас медикаментов, готовность медицинских служб, - рассказала Людмила Глушкова.

- Утверждённый план – это дополнение к уже имеющемуся региональному плану по профилактике гриппа и ОРВИ. Оснований для беспокойства нет, наша отрасль полностью готова к приёму пациентов. Сейчас важно собрать полный анамнез, поэтому мы разработали специальный опросник, который разослали во все медицинские организации, чтобы исключить возможный пропуск контактов с теми, кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда прибыл, - отметил.

По словам министра, в случае завоза инфекции в республику, для противодействия её распространению имеются все необходимые силы и средства, в том числе коечная сеть, оборудование и медикаменты.

- Прошу ещё оказать содействие и помощь нашим организациям, занимающимся туристической деятельностью, чтобы мы имели точную информацию о контактах наших граждан с очагом новой инфекции. Необходимо быть предельно бдительными и реагировать на все сигналы, которые будут поступать. Прошу при необходимости своевременно меня информировать и реализовать мероприятия в соответствии с утверждённым планом, - заключил Глава Республики Коми.

29 января, состоится заседание республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, в ходе которой органам местного самоуправления будут даны рекомендации по реализации мероприятий Плана.

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