Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику

В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику

29 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
rkomi.ru
В случае завоза инфекции, в регионе будут действовать незамедлительно

28 января глава Республики Коми Сергей Гапликов утвердил план санитарно-противоэпидемических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса 2019-nCov на территории региона.

Так, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, меры должны быть приняты во всех субъектах страны. Именно это стало главной темой рабочего совещания Сергея Гапликова с Главным государственным санитарным врачом региона Людмилой Глушковой и министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным.

- По данным Роспотребнадзора, уровень летальности по той ситуации, которая произошла в Китайской народной республике, характерен для сезонного подъёма. Он не превышает 3-3,5 %. И большинство заболевших – это взрослое население. Ситуация находится на жёстком контроле Роспотребнадзора. Усилены и введены дополнительные меры санитарно-карантинного контроля на приграничных территориях. Перед территориальными управлениями поставлены задачи в первую очередь рассмотреть дополнительные профилактические мероприятия, оценить свою готовность к подъёму заболеваемости, запас медикаментов, готовность медицинских служб, - рассказала Людмила Глушкова.

- Утверждённый план – это дополнение к уже имеющемуся региональному плану по профилактике гриппа и ОРВИ. Оснований для беспокойства нет, наша отрасль полностью готова к приёму пациентов. Сейчас важно собрать полный анамнез, поэтому мы разработали специальный опросник, который разослали во все медицинские организации, чтобы исключить возможный пропуск контактов с теми, кто проживает в Китае, либо с теми, кто оттуда прибыл, - отметил.

По словам министра, в случае завоза инфекции в республику, для противодействия её распространению имеются все необходимые силы и средства, в том числе коечная сеть, оборудование и медикаменты.

- Прошу ещё оказать содействие и помощь нашим организациям, занимающимся туристической деятельностью, чтобы мы имели точную информацию о контактах наших граждан с очагом новой инфекции. Необходимо быть предельно бдительными и реагировать на все сигналы, которые будут поступать. Прошу при необходимости своевременно меня информировать и реализовать мероприятия в соответствии с утверждённым планом, - заключил Глава Республики Коми.

29 января, состоится заседание республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, в ходе которой органам местного самоуправления будут даны рекомендации по реализации мероприятий Плана.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

А вы боитесь заразиться новым вирусом? Делитесь в комментариях.

Здоровье

Все статьи по теме: 

Следующая новость

Новость дня

В Коми принимают меры против завоза китайского вируса в республику Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Как отвести ребенка в первый класс: инструкция для сыктывкарцев Читать
вчера
День ювелира: топ 5 драгоценностей, которые продают сыктывкарцы Читать
вчера
Статистика: как подорожала жизнь в Коми за 10 лет Читать
Посмотреть все
27 января В Сыктывкаре лечат варикоз лазером по полису ОМС
24 января Болят суставы: к какому врачу стоит обратиться?
24 января Где заказать двери–купе в Сыктывкаре?
27 января Где в Сыктывкаре сэкономить на ремонте квартиры
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
27 января
В России внезапно подорожал йод
23 января
Эксперты назвали передачу нового китайского вируса через посылки возможной
18 января
К 75-летию Победы ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru