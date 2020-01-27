Выяснилось, сколько сыктывкарцев уехали в Китай в период эпидемии коронавируса

В декабре 2019 года в Китае появилась пневмония нового типа. Опасный коронавирус, который вызывает это заболевание, продолжает стремительно распространяться. PG11.ru выяснил, решился ли кто-то из сыктывкарцев на поездку в Китай несмотря на опасность заражения.

В Минкульте рассказали, что за январь 2020 года из Сыктывкара ни один человек не уехал в Китай. Видимо, жители города сильно напуганы эпидемией. Напомним, что для того, чтобы выяснить, хватит ли вам знаний для защиты от китайского коронавируса, можно пройти ТЕСТ, который портал PG11.ru подготовил специально для вас.

О том, как сейчас обстоят дела в Китае, что испытывают жители страны и какие меры принимает правительство рассказала сыктывкарка Юлия Ярова, которая работает в парке отдыха в городе Бейхай.

А вы отменили бы поездку в Китай, если бы она была запланирована заранее? Делитесь в комментариях.