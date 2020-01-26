Тест для сыктывкарцев: хватит ли вам знаний, чтобы защититься от китайского коронавируса

Китайские власти заявили, что коронавирус 2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку, поэтому число заразившихся будет расти. По последним данным, заболевших уже больше двух тысяч, 56 человек умерли. Портал PG11.ru подготовил для сыктывкарцев тест на знание этого вируса. Хватит ли вам их, чтобы защитить себя от болезни?

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