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В Сыктывкаре тысячи людей окунулись в ледяную прорубь (фото)

В Сыктывкаре тысячи людей окунулись в ледяную прорубь (фото)

19 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
PG11.ru / Крещенские купания в Сыктывкаре
Горожане даже приводили с собой детей

Сегодня, 19 января, православные люди отмечают Крещение Господне. Главными традициями этого праздника является освящение воды, которая, как считается, приобретает чудодейственные свойства, и окунание в прорубь. В Сыктывкаре основной купелью считается прорубь у понтонного моста. Именно туда и отправился корреспондент портала PG11.ru.

Основные мероприятия начались в 11 часов. Крестный ход, который начался около Свято-Стефановского кафедрального собора, добрался до понтонного моста, который соединяет столицу Коми и Заречье.Там священнослужители во главе с Архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским Питиримом приступили к обряду освящения иордани. После этого началось основное мероприятие - крещенские купания. Решились на это сотни горожан - как взрослые, так и дети.Одни окунаться не спешили, собирались с духом. Другие ныряли не раздумывая. Говорят, чем дольше решаешься, тем страшнее. Так или иначе, желающих было предостаточно, и купель не пустовала ни на минуту.

- Вода хорошая, очень бодрит. Купаюсь уже шестой год, и всем советую, чувства не передаваемые! – утверждает сыктывкарец Владимир Ширяев.

- Купаюсь я с 2012 года. Ощущения отличные! Вода, правда, слегка мутновата, зато речная и проточная, - поделился с нами мнением сыктывкарец Евгений Унгефук .

- Все замечательно! Советую всем окунаться в этот день – выздоровеете, болеть не будете. Я сама уже не первый год окунаюсь и чувствую себя просто замечательно» - поделилась прихожанка Свято-Стефановского храма Людмила.

Однако не все рискнули зайти в прорубь. Некоторые просто омывали лицо и руки водой из небольшой купели, которая выполнена в форме креста. Здесь же можно было набрать святую воду. В этом году Крещение выдалось теплым. Но как утверждают сами сыктывкарцы, в теплую погоду, напротив, вода кажется более холодной.

- Купаюсь я уже восемнадцать лет. В этом году погода теплая, поэтому вода кажется холодной. Когда на улице температура ниже, то и заходить проще, - рассказала сыктывкарка Валентина Морозова.

Для того, чтобы согреться после купания в ледяной воде, сыктывкарцам наливали горячий чай. Тут же можно было приобрести булочку - хороший источник «быстрых» углеводов. Весь день на понтонном мосту будут дежурить спасатели, полицейские, инспекторы ГБДД.Купель в этом районе продолжит работу до 24.00. А как долго будут открыты остальные места для купаний, читайте ЗДЕСЬ.

Необычное Религия Фоторепортаж

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