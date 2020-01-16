Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
Из-за аномальной погоды в Сыктывкаре перенесли крещенскую купель

Из-за аномальной погоды в Сыктывкаре перенесли крещенскую купель

16 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Посреди января в городе пошел дождь

16 января в столице Коми разразился новый природный катаклизм - на третью неделю после Нового года столбики термометров поднялись до плюсовых отметок. В связи с этим одну из купелей для крещенских купаний решили перенести. Об этом сообщает горожская администрация.

Как рассказали в мэрии, в связи с потеплением возникли сложности в подготовке подъездов к купели в районе Красной горы. В результате городская комиссия по организации крещенских мероприятий решила перенести купель в местечко Алешино.

- Для нас главным условием проведения мероприятий по освящению купелей является обеспечение комфорта и безопасности граждан. Алёшино – подходящее для этого место. Благословение на размещение здесь купели получено и от Владыки Питирима, - рассказала вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина.

Она также отметила, что в обустройстве купели в Алешино имеется и ряд преимуществ:

- Во-первых, это возможность доехать по автодороге прямо до места проведения освящения купели и припарковать автотранспорт. Для этого силами подрядных организаций будут проведены работы по расширению проезжей части дороги и устройству дополнительных парковочных мест. Также здесь налажено движение рейсового автобуса, а значит, в течение 19 января горожане смогут добраться в Алешино на автобусе по расписанию и дойти до купели, расположенной в нескольких метрах от берега. Толщина льда здесь составляет около 40 сантиметров. В ночь на 19 января здесь пройдет освящение купели, затем все желающие смогут окунуться в прорубь. Также как и на остальных трех купелях, расположенных в Заречье, в Нижнем Чове и Эжве будет организовано дежурство спасателей, правоохранительных органов, обустроено освещение и палатки для переодевания, - отметила вице-мэр столицы Коми.

Изменился и план мероприятий. С ним можно ознакомится ниже.

Погода Религия

Читайте также: «По-моему, это безумие»: сыктывкарцы рассказали, что думают о крещенских купаниях

Следующая новость

Новость дня

В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«По-моему, это безумие»: сыктывкарцы рассказали, что думают о крещенских купаниях Читать
вчера
Архиепископ Питирим рассказал, зачем сыктывкарцам купаться в проруби на Крещение Читать
вчера
Сыктывкарский «морж» со стажем рассказал, как правильно окунаться на Крещение Читать
Посмотреть все
вчера Отпуск в санатории: на что обратить внимание
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России
вчера
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца
вчера
России угрожает птичий грипп
11 января
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru