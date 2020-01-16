Из-за аномальной погоды в Сыктывкаре перенесли крещенскую купель

16 января в столице Коми разразился новый природный катаклизм - на третью неделю после Нового года столбики термометров поднялись до плюсовых отметок. В связи с этим одну из купелей для крещенских купаний решили перенести. Об этом сообщает горожская администрация.

Как рассказали в мэрии, в связи с потеплением возникли сложности в подготовке подъездов к купели в районе Красной горы. В результате городская комиссия по организации крещенских мероприятий решила перенести купель в местечко Алешино.

- Для нас главным условием проведения мероприятий по освящению купелей является обеспечение комфорта и безопасности граждан. Алёшино – подходящее для этого место. Благословение на размещение здесь купели получено и от Владыки Питирима, - рассказала вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина.

Она также отметила, что в обустройстве купели в Алешино имеется и ряд преимуществ:

- Во-первых, это возможность доехать по автодороге прямо до места проведения освящения купели и припарковать автотранспорт. Для этого силами подрядных организаций будут проведены работы по расширению проезжей части дороги и устройству дополнительных парковочных мест. Также здесь налажено движение рейсового автобуса, а значит, в течение 19 января горожане смогут добраться в Алешино на автобусе по расписанию и дойти до купели, расположенной в нескольких метрах от берега. Толщина льда здесь составляет около 40 сантиметров. В ночь на 19 января здесь пройдет освящение купели, затем все желающие смогут окунуться в прорубь. Также как и на остальных трех купелях, расположенных в Заречье, в Нижнем Чове и Эжве будет организовано дежурство спасателей, правоохранительных органов, обустроено освещение и палатки для переодевания, - отметила вице-мэр столицы Коми.

Изменился и план мероприятий. С ним можно ознакомится ниже.