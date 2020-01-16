«По-моему, это безумие»: сыктывкарцы рассказали, что думают о крещенских купаниях

Приближается один из важнейших христианских праздников - Крещение Господне. Тысячи людей, согласно традиции, пойдут к освященным прорубям - «иорданям», чтобы окунуться в ледяную воду. Но все ли так поступают? Портал PG11.ru узнал, что думают сыктывкарцы о крещенских купаниях.

Некоторые жители Сыктывкара весьма скептически относятся к традиции окунаться в ледяную воду:

Елена Свирепова, менеджер, 28 лет

- Я не пойду купаться 19 января, потому что я не верю в бога и не вижу никакой пользы в купании в ледяной воде. Ни в моральном плане, ни в физическом. Купание раз в год - это не закаливание точно. Думаю, большинство людей идет к купелям из-за стадного чувства: «все так делают, ну и я пойду». Кому-то, может, новых ощущений хочется, может, просто заняться нечем.

Анна Новоселова, бухгалтер, 38 лет

- Так как я агностик, для меня эта традиция троекратного погружения в ледяную воду с восклицаниями «во имя того, этого и третьего» выглядит диковато. Одно дело, когда этим занимаются ради закаливания, системно, чтобы быть здоровыми или просто ради кайфа. Но люди, приходящие в 21 веке один раз в год к проруби, чтобы «смыть с себя грехи», меня смешат. По-моему, эта традиция - средневековое безумие.

Но те сыктывкарцы, которые верят в бога, уверены в том, что купание в «иорданях» не только поможет им быть здоровыми, но и очистит душу:

Анатолий Логинов, рабочий, 33 года

- Я обязательно пойду купаться на Крещение Господне. Я крещеный, верующий человек. Уверен, что окунанием в освященную купель мы смываем с себя накопленные грешки.

Ольга Ратушная, в декрете, 39 лет

- Я отношусь к традиции купания на Крещение положительно, если это делают взрослые люди, осознанно. Совсем не понимаю, когда родители привлекают сюда детей. За освященной водой из купели я хожу, но не купаюсь, не терплю холода, а, может, веры не хватает. В основном, полагаю, купаниями люди отдают дань традиции и, наверное, испытывают себя.

Оксана Басич, мастер по маникюру, 30 лет

- Я обязательно пойду купаться. Может, многим это покажется бредом, но я делаю это для укрепления здоровья. В те два года, когда по ряду причин я не смогла искупаться, я очень часто болела. Быть может, это назовут самовнушением, но я так не думаю. А так как я человек верующий, то после окунания в прорубь появляется чувство чего-то святого в душе. Для большинства, я думаю, это все-таки просто традиция, многие пытаются побороть какие-то свои страхи, получить заряд адреналина.

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