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В Коми опровергли слухи о закрытии нефтезавода в Ухте

В Коми опровергли слухи о закрытии нефтезавода в Ухте

17 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
ПАО «Лукойл» / Последствия пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте
Об этом заявил глава Минпрома

Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, где недавно произошел мощный пожар, завод не закроют. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ухты.

16 января на заседании правительства выступил руководитель Минпрома Александр Ремига, который сообщил, что в СМИ распространяются слухи о закрытии завода по переработке нефти в Ухте. Причиной тому якобы явился катастрофический пожар, который не так давно произошел на предприятии.

Он отметил, что эта информация, по словам министра, не соответствует действительности. Завод работает в штатном режиме, а что-то закрывать и увольнять персонал никто не собирается.

Напомним, 9 января около 17 часов на ухтинском нефтезаводе случился пожар, за которым последовала серия взрывов. Местные жители рассказывали, что жар ощущался даже через окна. Пламя удалось потушить только к полуночи, но в результате ЧП ликвидировали, а в ходе инцидента пострадал только один человек, и тот без угрозы жизни.

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Пожар СМИ

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