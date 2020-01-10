«Жар был даже через окна»: жители Коми рассказали о пожаре на нефтезаводе в Ухте

9 января около 17 часов на ухтинском нефтезаводе случился пожар, за которым последовала серия взрывов. Сейчас пожар ликвидирован, но горожане все еще взволнованы случившимся. Портал PG11.ru пообщался с жителями города, которые стали свидетелями этого происшествия.

Денис Шишкин (фамилия изменена)

- Я живу в посёлке рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Взрыв был от нас метрах в 500 или 600, в детском саду выбило все окна и в домах тоже, почему-то только на деревянных рамах. Оглушило сильно, все начали выбегать из домов с сумками. Мне не было страшно, если честно, больше за детей переживал. Люди начали уезжать из города в Сосногорск, пошли слухи, что если до утра огонь не потушат, то будет эвакуация целого города. Я отнесся к этим слухам спокойно, но взрывы были очень сильные, а пламя горело так близко к резервуарам, что стало жутко - если бабахнуло бы, то весь город разнесло. Около полуночи я все-таки уехал к родителям в город, было не по себе, поэтому решил провести время с ними. Мэр в новостях сказал, что в радиусе километра от завода жителей нет и что опасаться нечего. Как всегда, про нас забыли. Ещё и дорогу перекрыли в посёлок, чтобы облегчить доступ спецтехники. Людям пришлось в объезд ехать, чтобы выбраться оттуда.

Анна Силакова

- Наш дом затрясло, когда произошел первый взрыв. Мы подумали, что землетрясение началось. А потом, когда узнали, что случилось, то просто ждали, когда ликвидируют пожар, было страшно и жутко, все небо было оранжевым. Мы живем в центре города, но он маленький, поэтому очень боялись, что МЧС не смогут потушить пожар.

Артем Сорокин (имя и фамилия изменены)

- Когда произошёл первый взрыв, мы были дома. Было ощущение, будто подъезд соседний рухнул. Через некоторое время после слов администрации «взрывов больше не будет» произошло еще несколько взрывов. Последний был около 23 часов, я был на улице и до ужаса перепугался. Некоторые соседи даже начали спешно уезжать.

Роман Кальченко

- Еще на работе около 17 часов я почувствовал вибрацию. Сначала подумал, что кто-то просто очень громко хлопнул дверью, а чуть позже из соцсетей узнал об аварии на заводе. Писали, что пожар локализован, но спустя время, около 21-22 часов, раздался еще один хлопок, затем еще один. Из окна с интервалом в 5 минут я видел две яркие вспышки света, сменившиеся столбами огня, внешне похожими на ядерный гриб. Все небо озарил оранжевый свет, оконная рама приоткрылась, и тогда я понял, что стоять вблизи у стекла не самое лучшее решение. Еще спустя время дымовая завеса рассеялась, зарево стухло. Тогда я понял, что конца света не будет, по крайней мере сегодня. Было страшновато, но никаких серьезных мыслей о конце света не проносилось, я просто стоял и смотрел, чем все закончится.

Светлана Разумова (имя и фамилия изменены)

- Мы с детьми были дома вечером, узнали о пожаре на заводе. Ночью увидели три взрыва в окно - столбы огня и зарево. Было очень страшно - все вокруг озарило, дрожали стекла. Я звонила в 112 и родным, следила за новостями. Я простой обычный житель и надеюсь, что все уладится, жить хочется. За людей страшно, тех, кто рядом там живет и за тех, кто тушил пожар. Зарево и клубы дыма в окно виднелись всю ночь, я не могла уснуть.

Оксана Дзортова

- Я видела только первый взрыв, который произошел в 16:45 где-то. Я увидела зарево, а потом услышала хлопок. После этого все стихло. Позже я узнала, что это был взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Я живу на другом конце города, из окон у меня не было видно ни взрывов, ни красного неба. Всю информацию я узнавала из соцсетей. Особого ужаса я не испытывала, была уверена, что все будет хорошо. А вот в соцсетях была прямо волна паники, все писали всякую ерунду, кто во что горазд. В 23:00 я легла спать, зная, что встану утром и уже ничего не будет.

Эльмира Иванова

- Я там рядом не была, но видела самый большой взрыв. Мы очень испугались и молились за пожарников и сотрудников МЧС. Заснуть не смогли, страшно было. Отслеживали появление новой информации в социальных сетях. Еще какой-то человек оставил комментарий, что там на заводе водород есть и если он рванет, то никто не выживет. От этого еще сильней испугались.

Максим Вокуев (имя и фамилия изменены)

- Я снимал взрыв, стоя у открытого окна. При взрыве меня аж сдуло, хоть дом и не слишком близко к заводу стоит. От окна шло тепло, представляю, какой жар был рядом с заводом.

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А вы стали бы подходить поближе, чтобы снять столб огня? Расскажите в комментариях.