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«От кормушки далеко не отойдут»: сыктывкарцы об отставке правительства

«От кормушки далеко не отойдут»: сыктывкарцы об отставке правительства

16 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Горожане такие новости не сильно обрадовали

15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

По информации российских СМИ, после выступления Владимира Путина стало известно, что правительство подает в отставку. Президент поблагодарил всех членов кабмина за совместную работу, отметив, что доволен работой, «хотя не все получилось».

Жители столицы Коми не могли обойти эту шокирующую новость стороной и стали комментировать ее в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости. Кто-то радовался этому событию, кто-то удивлялся, но многие посчитали, что в целом от этого ничего не изменится.

- Какая-то очередная сложная многоходовочка, - считает Катя Вебер.

- Получат новые должности и все будет как прежде. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От кормушки далеко не отойдут, - уверена Екатерина Шешукова.

- Очередное надувательство народа, чтобы не бунтовали, - пишет Марк Страмоусов.

- Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления. (Салтыков-Щедрин), - цитирует знаменитого литератора Иван Иванов.

- Путин Медведева в Совет продвигает. Никто никуда не уходит, просто меняет должность, - комментирует Вика Василенко.

- Что-то задумали опять, - говорит Александр Баринов.

- А что изменится? Другие придут, - считает Елена Шевчук.

- Вот и опять у людей не будет будущего и веры в завтрашний день, - раздосадована Валентина Кулижных.

- Если бы их к ответственности привлекали за то, что они натворили. А так в соседние кабинеты переехали, и под шумок конституцию переделают против народа! - негодует пользователь с ником Iveco Turbo-Disel.

Напомним,  глава государства также сказал, что вскоре встретится с каждым членом кабинета министров. Известно также, что Дмитрию Медведеву предложат новую должность, о чем сообщает «РБК».

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