Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства России

15 января после послания президента Федеральному собранию премьер министр России заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российских СМИ, после выступления Владимира Путина стало известно, что правительство подает в отставку. Президент поблагодарил всех членов кабмина за совместную работу, отметив, что доволен работой, «хотя не все получилось».

Глава государства также сказал, что вскоре встретится с каждым членом кабинета министров. Известно также, что Дмитрию Медведеву предложат новую должность, о чем сообщает «РБК».

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