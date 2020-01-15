В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца

15 января президент Российской Федерации выступил с посланием федеральному собранию. Первым делом он рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а именно – предложил выдавать материнский капитал с рождением первенца.

По словам Владимира Путина, программу маткапитала продлят до 2026 года, а выдавать его будут не только с рождением второго ребенка, но и первого. Выплата за него составит 466 417 рублей. При этом за второго выплату увеличат на 150 тысяч, и она составит 616 000 рублей. А за третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты по материнскому капиталу смогут получать больше людей. Выплаты могут получить те семьи, в которых доход на одного человека не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В Коми эта сумма — не более 29 736 рублей на члена семьи.

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