Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца

В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru / Владимир Путин на Послании президента федеральному собранию
При этом сумма на второго увеличится

15 января президент Российской Федерации выступил с посланием федеральному собранию. Первым делом он рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, а именно – предложил выдавать материнский капитал с рождением первенца.

По словам Владимира Путина, программу маткапитала продлят до 2026 года, а выдавать его будут не только с рождением второго ребенка, но и первого. Выплата за него составит 466 417 рублей. При этом за второго выплату увеличат на 150 тысяч, и она составит 616 000 рублей. А за третьего ребенка государство будет гасить ипотечный кредит на сумму 450 тысяч рублей.

С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты по материнскому капиталу смогут получать больше людей. Выплаты могут получить те семьи, в которых доход на одного человека не больше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В Коми эта сумма — не более 29 736 рублей на члена семьи. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Дети Закон

Читайте также: С 2020 года выплаты по маткапиталу получат больше женщин

Следующая новость

Новость дня

В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Сыктывкарский «морж» со стажем рассказал, как правильно окунаться на Крещение Читать
сегодня
Сыктывкарцы на руках донесли женщину из леса до машины скорой (фото) Читать
сегодня
Житель маленького коми поселка создал музей мототехники и прославился на всю Россию Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России материнский капитал будут выдавать за рождение первенца
сегодня
России угрожает птичий грипп
11 января
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря 2019
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru