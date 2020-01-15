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Сыктывкарский «морж» со стажем рассказал, как правильно окунаться на Крещение

Сыктывкарский «морж» со стажем рассказал, как правильно окунаться на Крещение

15 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com / Сыктывкарский «морж» со стажем рассказал, как правильно окунаться на Крещение
Мужчина посоветовал не забывать о духовной подготовке

Приближается один из важненийших христианских праздников - Крещение Господне. После праздничной литургии люди по народной традиции потянутся к освященным прорубям - «иорданям», чтобы искупаться в них. Портал PG11.ru выяснил, как сделать это правильно.

К 19 января по всей республике откроется 41 купель. Тысячи людей отправятся купаться в ледяной воде. Один из организаторов сыктывкарского клуба моржей «Речные котики» Василий Триндюк рассказал, что стоит взять с собой, чего ждать и как правильно согреваться.

- Обряд крещенских окунаний - это, прежде всего, духовный обряд. Поэтому и начинать его нужно с духовной подготовки: посетить церковь, прочитать молитву. Нельзя с плохими мыслями входить в прорубь. Окунание, это как утреннее омовение лица. Те, кто чувствует себя не слишком уверенно, просто омывает лицо, кто-то окунается, но не уходит под воду с головой. Те, кто готов, трижды погружаются в воду с головой со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».

- На проруби обычно приходит много людей, поэтому придется постоять в очереди. Возьмите с собой сменную обувь и какую-нибудь теплую накидку. После купания обычно больше всего мерзнут руки и ноги. Мы, опытные моржи, купаемся каждую неделю, поэтому берем с собой валенки и меховые рукавицы, чтобы после окунания их надеть. Обязательно берем с собой горячий сладкий чай, чтобы согреться. После купания мы не вытираемся, а стоим несколько минут на холоде. Это самые приятные для нас минуты, когда кровь интенсивно протекает к покровным тканям, идет интенсивное парообразование. Для начинающих же, чтобы не замерзнуть на ветру, напротив, следует насухо вытереться полотенцем и хорошенько растереться. Проверить, все ли собрано перед уходом, многие на эмоциях забывают свои вещи.

Напоминаем, что в Сыктывкаре будет четыре места для купания, их расположат в Нижнем Чове, в районе эжвинской лодочной станции, близ местечка Красная гора и на правом берегу реки Сысола в районе понтонного моста на Заречье.

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А вы пойдете купаться 19 января? Рассказывайте в комментариях.

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