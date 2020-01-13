В МЧС рассказали, сколько купелей откроют в Сыктывкаре на Крещение

В Сыктывкаре прошла пресс-конференция МЧС. На ней рассказали о том, сколько купелей будет открыто, готовы ли ледовые переправы и что произошло за новогодние канукулы. Портал PG11.ru публикует ответы на самые важные вопросы, которые озвучили на мероприятии.

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Республике Коми Олег Нецкий рассказал, что социально значимых потрясений за новогодние каникулы не произошло, а также ответил на вопросы корреспондентов.

Одним из первых задали вопрос о ледовых переправах. В МЧС рассказали, что запланировано открыть 92 переправы, 3 из которых - пешеходные. Сейчас открыто 57 автомобильных переправ и 3 пешеходных. По словам исполняющего обязанности начальника Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми Анатолия Редько, к концу января будут открыты все социально значимые переправы, а к концу февраля откроют и транспортные технические переправы.

Также корреспонденты поинтересовались, застревала ли спецтехника МЧС в последнее время на заснеженных улицах. Олег Нецкий рассказал, что вся техника МЧС повышенной проходимости, а также подбирается в соответствии с погодными условиями, поэтому ни одна из них не застряла.

9 января в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. В МЧС рассказали, что главным для них было отстоять нефтеналивную эстакаду, где проиходит деление светлых и темных нефтепродуктов по железнодорожным цистернам, которых на тот момент там было 64 штуки. Также появилось уточнение, что пожар начался в блоке водоприсадок, цех №3 товарно-сырьевой, который состоит из 9 емкостей объемом до 160 кубических метров. На место пожара привлекался и пожарный поезд. По словам Олега Нецкого, они вполне справлялись и без него, но поезд все-таки привлекли, потому что он есть в расписании выездов по третьему номеру выезда. В нем было пять с половиной тонн пенообразователя. Несмотря на то, что поступают сообщения о выбитых окнах в жилых домах, специально назначенная комиссия, которая проверяла жилой массив, никаких разрушений не выявила. Эвакуация ТРЦ «Ярмарка» прошла спокойно, организованно и без паники. Директор ТРЦ сообщил, что было эвакуировано около 6000 человек, но по информации МЧС было эвакуировано 250 человек персонала и около 1500 человек посетителей. Люди уезжали от ТРЦ своим ходом, как и приехали, также администрация города увеличила количество общественного транспорта, отходящего от ТРЦ «Ярмарка».

19 января в Сыктывкаре пройдет Крещение Господне. По словам сотрудников МЧС, в этом году планируется открыть 41 купель по Республике Коми. По всем районам направили методические указания по оборудованию и порядку проведения мероприятий в этот день. Сейчас проводится работа по усилению тех мест, где будут купели. Если в прошлом году можно было подходить даже по 10-15 человек, то в этом году людям придется подходить по одному или двое - остальные должны ожидать своей очереди на берегу. Минимально допустимая толщина льда - 20-25 сантиметров.

Также на пресс-конференции подвели итоги новогодних каникул. С 1 по 9 января произошел 21 пожар, погибло двое людей: мужчина 1970 года рождения, Удорский район и женщина 1954 года рождения, Корткеросский район. В новогодние каникулы не произошло ни одного вызова на ЧП с пиротехникой. В общем и целом количество происшествий значительно снизилось по сравнению с предыдущими годами. Профилактическую работу безостановочно проводили даже в праздники.

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