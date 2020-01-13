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В Минздраве рассказали, сколько скорых застряло во дворах Сыктывкара

В Минздраве рассказали, сколько скорых застряло во дворах Сыктывкара

13 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Из архива PG11.ru / В Минздраве рассказали, сколько скорых застряло во дворах Сыктывкара
13 января оказалось днем невезения для медиков

В Сыктывкаре уже несколько дней валит снег. Как это отразилось на работе скорой помощи? Портал PG11.ru выяснил это.

В Минздраве рассказали, что за прошедшие пять дней в Сыктывкаре пленницами снега стали пять машин скорой помощи. 9 января на дырносских застрял один автомобиль скорой помощи. На выручку пришлось звать дежурного механика. 12 января карета скорой помощи не смогла выехать из двора дома по улице Кутузова. Выбираться экипажу пришлось самостоятельно целый час. 13 января во дворах по улице Морозова у домов №№156 и 124 застряло две кареты скорой помощи, им тоже пришлось выезжать самостоятельно. Еще одному автомобилю медиков пришлось с трудом выбираться из двора дома №370 на Октябрьском проспекте.

Напомним, что также совсем недавно из-за снежной каши на дорогах в одном из дворов дома застряло целых три экипажа скорой помощи, а один спецавтомобиль пришлось выталкивать из снежных завалов.

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А вам приходилось выталкивать автомобиль скорой помощи? Расскажите в комментариях.

Здоровье Медицина Погода Снег падает

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