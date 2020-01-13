Сыктывкарцам пришлось выталкивать скорую из снежных завалов (видео)

В ночь с 12 на 13 января в столице Коми застряла машина скорой помощи. Из-за снежных завалов ее пришлось выталкивать руками. Об этом порталу PG11.ru рассказали очевидцы.

По словам горожан, автомобиль не мог попасть к больному человеку из-за того, что управляющая компания дома №73 по улице Невельской дивизии не чистит двор от снега:

- Это что за ужас такой? Жалко человека! А ведь у кого-то идут время на минуты жизни! – пишет очевидца.

Но и на этом проблемы не кончились: около 7 утра ситуация повторилась на улице Димитрова, 56. Скорая приехала к пациенту, а выехать обратно уже не смогла. Прохожим снова пришлось толкать машину.

То же самое, к слову, произошло и вечером 12 января во дворе домов №2 по улице Малышева и №17 по улице Петрозаводской. Там застряли три кареты скорой помощи. В результате еще 11 легковых машины не могли выехать, пока одну спецмашину не вызволили из снежной каши. Но и на этом проблемы не кончились - оставшиеся скорые не могли выехать еще около получаса.

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