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В Сыктывкаре из-за снежной каши на дороге застряли три скорые

В Сыктывкаре из-за снежной каши на дороге застряли три скорые

12 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
Оксана Демиденкова / PG11,ru / Скорые не могут выехать со двора
Водителям пришлось ждать около получаса

12 января в столице Коми произошел неприятный инцидент: во дворе увязли сразу три машины скорой помощи. Об этом порталу PG11.ru сообщили читатели.Как рассказали очевидцы, все случилось около 17.00. В районе домов №2 по улице Малышева и №17 по улице Петрозаводской застряли три кареты скорой помощи. В результате еще 11 легковых машины не могли выехать, пока одну спецмашину не вызволили из снежной каши. Но и на этом проблемы не кончились – оставшиеся скорые не могли выехать еще около получаса.

Напомним, что в этот же день горожане прислали в редакцию портала PG11.ru фото, где две сыктывкарки взяли в руки лопаты и вышли чистить проезжую часть от снега, не дожидаясь коммунальщиков. Почему сложилась такая ситуация – не ясно, но сообщения о заваленных дорогах приходят с самого нового года.

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