Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год
Главная
Новости
В Сыктывкаре торговый центр продают меньше чем за миллион рублей

В Сыктывкаре торговый центр продают меньше чем за миллион рублей

12 января 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото из архива "Pro Города"
Попытки найти нового владельца не оставляют уже несколько лет

В столице Коми выставили на продажу известный торговый центр. Его пытались продать уже не единожды и сейчас цена составляет даже меньше миллиона рублей – чуть дороже приличного авто. Об этом сообщается на сайте объявлений в Сети.

Напомним, что в конце 2018 года нового владельца для ТРЦ «Парма» найти уже пытались, но ничего не вышло. Повторилась ситуация и в 2019 году – тогда цену снизили до чуть более полумиллиона, но и это не принесло результатов. Затем объект сняли с продажи, чтобы наладить его дела и вот, 24 декабря появилось новое объявление. Теперь комплекс стоит 850 миллионов рублей.

Кстати, в Коми продают не только дешевые ТРЦ, но и самую дешевую в России квартиру. Она находится в воркутинском поселке Воргашор. Но это вовсе не какая-то развалюха, а дом 1992 года постройки с капремонтом, а площадь хором - 36,5 квадратных метров.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Деньги Недвижимость Необычное

Читайте также: В Коми кандидатов на госслужбу проверят на детекторе лжи

Новость дня

Итоги недели в Коми: апокалиптический пожар, брошенный ребенок и «Миссис Вселенная» Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Я и плакала, и смеялась»: певица из Сыктывкара рассказала, как проходил конкурс «Новая звезда» Читать
вчера
Прогулки по зимнему городу и фотосессии: 8 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
10 января
«Жар был даже через окна»: жители Коми рассказали о пожаре на нефтезаводе в Ухте Читать
Посмотреть все
04 января Горки, олени и каток: как отдохнуть на новогодних каникулах
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
29 декабря 2019
Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых
27 декабря 2019
Коллекционные игрушки на елку: какие украшения можно купить в Коми
27 декабря 2019
В Алма-Аты рухнул пассажирский авиалайнер: погибли 14 человек
25 декабря 2019
Россиянам рассказали, как в два раза повысить пенсию
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru