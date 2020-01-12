В Сыктывкаре торговый центр продают меньше чем за миллион рублей

В столице Коми выставили на продажу известный торговый центр. Его пытались продать уже не единожды и сейчас цена составляет даже меньше миллиона рублей – чуть дороже приличного авто. Об этом сообщается на сайте объявлений в Сети.

Напомним, что в конце 2018 года нового владельца для ТРЦ «Парма» найти уже пытались, но ничего не вышло. Повторилась ситуация и в 2019 году – тогда цену снизили до чуть более полумиллиона, но и это не принесло результатов. Затем объект сняли с продажи, чтобы наладить его дела и вот, 24 декабря появилось новое объявление. Теперь комплекс стоит 850 миллионов рублей.

Кстати, в Коми продают не только дешевые ТРЦ, но и самую дешевую в России квартиру. Она находится в воркутинском поселке Воргашор. Но это вовсе не какая-то развалюха, а дом 1992 года постройки с капремонтом, а площадь хором - 36,5 квадратных метров.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»