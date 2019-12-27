В России нашли самую дешевую квартиру, и находится она в Коми

Коми за этот год уже успела прославиться самой дешевой жилплощадью, но недавно специалисты обнаружили самую «грошовую» квартиру в стране. И она внезапно тоже оказалась в нашей с вами республике. Что это за хоромы и где они находятся, сообщает «Лента.ру».

Согласно исследованию ЦИАН, сама дешевая российская квартира находится в воркутинском поселке Воргашор. Но это вовсе не какая-то развалюха, а дом 1992 года постройки с капремонтом, а площадь хором - 36,5 квадратных метров.

- Очень теплая, косметический ремонт, новые двери, пластиковые окна, душевая кабина. Цена — 70 тысяч рублей. Возможна рассрочка, - сказано в объявлении.

Кроме того, если купить квартиру в ипотеку, то в месяц нужно будет платить всего 518 рублей, а первоначальный взнос составит 20% - 14 тысяч рублей. Срок кредитования – 20 лет, ставка – 9,4%.

Кстати, недавно Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан. Инициативу намерены обсудить уже 7 ноября. Сыктывкарцы, которые узнали об этой идее, пришли в полное негодование, после чего стали комментировать задумку чиновников в Сети. Людей по-настоящему возмутило то, что кому-то придется платить за то, что уже и жильем трудно назвать.

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