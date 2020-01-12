В Коми ищут медведя-шатуна, который рыщет на кладбище

В Ухте сообщают о появлении опасного зверя – медведя-шатуна. Его заметили близ крохальского кладбища. Об этом пишет информационная программа «День».

Как отмечает «Комиинформ», в управлении ГО И ЧС администрации Ухты заявления о медведе подтвердили, сейчас идет проверка этого факта. Сведения о хищнике уже передали для реагирования в отдел МВД и охотникам. На месте работает специалист управления охраны животного мира и охотничьих ресурсов Минприроды Коми.

Пока в ходе проверки кладбища следов зверя не обнаружено, а посетители его не видели. Тем не менее, не факт, что его нет, в связи с чем горожанам рекомендовали соблюдать осторожность.

Отметим, что дикие звери стали настоящим бичом жителей Коми: они выходят даже в крупные города, такие как Сыктывкар. Кстати, 13 ноября на заседании правительства Коми решили ввести для охотников материальное вознаграждение за уничтожение волков и медведей. За каждого убитого хищника платят 25 тысяч рублей.

Как решить проблему с волчьими набегами? Делитесь предложениями в комментариях под новостью.

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