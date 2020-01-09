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В России запретили выгуливать «опасных собак» без поводка и намордника

В России запретили выгуливать «опасных собак» без поводка и намордника

09 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Точная сумма штрафа пока не прописана, поэтому наказание зависит от властей города или региона

С 2020 года вступил в силу закон, который закрепляет понятие «потенциально опасная собака». Таких животных отныне нельзя выгуливать без намордника и поводка, а за нарушение грозит штраф. Об этом сообщает издание «Ветеринария и жизнь».

Новый термин включает в себя такие породы как: акбаш, американский, бразильский и алапахский чистокровный бульдоги, булликутта, бэндог, волко-собачьи гибриды, американский бандог, гибрид волка (волкособ), гуль дог, питбуль мастиф, северокавказская собака и метисы этих пород.

В законе есть исключение, но оно касается только выгула этих пород на огороженной территории, которая принадлежит владельцу животного. При этом на входе обязательно должна быть табличка, предупреждающая о наличии такой собаки. За нарушение грозит штраф, но пока в административном кодексе он не прописан, поэтому его размер определяют власти регионов и городов. В среднем предполагается, что за игнорирование закона придется заплатить около 1-3 тысяч рублей, но при условии, что питомец ни на кого не напал и ничего не повредил.

Напомним, что в 2020 году в силу вступил ряд новых законов. О самых интересных портал PG11.ru поговорил со специалистами. Полный список законов, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, смотрите по ссылке.

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Животные Закон

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