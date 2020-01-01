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Как изменится жизнь в 2020 году: мнения сыктывкарцев

Как изменится жизнь в 2020 году: мнения сыктывкарцев

01 января 2020 Возрастное ограничение: 0+
Роман Кулик / из архива PG11.ru / Сыктывкарцы рассказали, что думают о новых законах
Портал PG11.ru узнал, что думают эксперты о новых законах

В 2020 году в силу вступил ряд новых законов. О самых интересных портал PG11.ru поговорил со специалистами. 

Повышение МРОТ

В уходящем 2019 году минимальный размер оплаты труда составлял 11 280 рублей, в 2020 он составит 12 130 рублей. То есть МРОТ вырос на 850 рублей. Правозащитник Игорь Сажин не слишком впечатлен этими изменениями:

Увы, инфляция выше...Я думаю, что бизнес обойдет этот подъем другими способами. В выигрыше будут только муниципальные, региональные и федеральные служащие и то в небольшом, потому что их низкие зарплаты компенсируются через разные выплаты. Этот подъем мало что изменит. Покупательная способность населения не улучшится, а значит, это будет малым подспорьем стагнирующей экономике. Увы, увы, увы...

Новое пособие на детей до трех лет

Выплаты по 50 рублей отменены, теперь семьи с невысоким уровнем доходов смогут получать пособие, которое равно прожиточному минимуму. В расчет принимается прожиточный минимум для детей. Выплаты можно будет получать до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Изменения в размерах и условиях получения пособий прокомментировала председатель общественной организации «Сыктывкарская ассоциация многодетных семей» Елена Галева:

Денежная помощь - это всегда хорошо. Если до трех лет будут давать пособия и всем тем, кто сейчас уже в декрете - просто замечательно. Таким образом разгрузятся детские сады. А мамам не придется бежать на работу, они смогут быть дома, с семьей. Изменения...Вот если бы просто проезд в автобусах был бесплатным для всей многодетной семьи...

Отмена советских законов

С 1 января 2020 года перестанет действовать часть законов, созданных еще во времена СССР. Сыктывкарский юрист Юрий Строганов рассказал, как он видит эти изменения:

- Думаю, что эта тема не заслуживает внимания. Рутинная работа Минюста, которой почему-то решили придать ускорение и известность. Кодификация - процесс непрерывный и бесконечный. Привести все в соответствие разом и навсегда не удастся, тем более добиться идеального состояния. Законы рождаются медленно. Еще медленнее отмирают. 20 тысяч мертвых законных актов - это крохи. Среди них нормативно-правовых единицы. В основном бланкетные и процедурные законы. Исторический мусор.

Более полный список законов, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, смотрите по ссылке. 

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Закон Мнение специалиста

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