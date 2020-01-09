Российских школьников научат защищаться от «троллей» и педофилов в Сети

В школах России обновят школьную программу ОБЖ: в уроки включат занятия по киберзащите. Об этом сообщают «Известия».

Идею внесла Общественная палата и уже одобрена Министерством просвещения. Саму же программу намерены изменить после утверждения новых образовательных стандартов. В Минпросвете также отметили, что нововведения направлены на то, чтобы научить детей бороться с кибербуллингом – травлей в Сети, мошенниками и педофилами.

Кстати, что в 2020 году в силу вступил ряд новых законов. О самых интересных портал PG11.ru поговорил со специалистами. Полный список законов, которые вступили в силу с 1 января 2020 года, смотрите по ссылке.

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