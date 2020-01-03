Сыктывкарец стал одним из лучших футбольных комментаторов России

Житель столицы Коми Эльвин Керимов вошел в топ-10 футбольных комментаторов страны. Об этом стало известно по результатам голосования на форуме абонентов одного из главных телеканалов России, о чем сообщает «КП в Коми».

На первом месте оказался Станислав Минин, второе занял Константин Генич, а замкнул тройку лидеров Денис Казанский. Сыктывкарец Эльвин Керимов стал десятым в этом списке. Ниже в списке, например, Юрий Розанов, Роман Трушечкин, Василий Уткин, Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Дмитрий Шнякин, Владимир Стогниенко.

Кстати, о спорте. Если вы не знаете, где активно провести эти новогодние каникулы, читайте об этом здесь. Здесь вы узнаете о самых популярных лыжных трассах города. А между прочим, ученые установили, что физическая активность от 7,5 до 15 часов в неделю снижает риски семи из 15 изученных типов онкологии. Кроме того, риски продолжали снижаться при увеличении физической активности. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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