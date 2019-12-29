Спорт снижает риск развития семи видов рака: новые исследования ученых

Авторы журнала клинической онкологии опубликовали новое исследование, в рамках которого исследователи из Национального института рака, Американского онкологического общества и Школы общественного здравоохранения Гарварда определили рекомендуемые объемы физической активности для снижения риска заболевания раком. Результаты приводит издание ferra.ru.

В исследованиях приняли приняли участие более 750 тысяч взрослых людей. Ученые установили, что участие физическая активность от 7,5 до 15 часов в неделю снижает риски семи из 15 изученных типов онкологии. Кроме того, риски продолжали снижаться при увеличении физической активности.

Сообщается, что спорт позволяет снизить риски развития рака толстой кишки у мужчин (8% при 7,5 часов в неделю; 14% при 15 часов в неделю), рака молочной железы у женщин (6-10%), рака эндометрия (10%-18%), рак почки (11-17%), миелома (14-19%), рак печени (18-27%) и неходжкинская лимфома (11-18% у женщин).

Напомним, в 2019 году портал PG11.ru начал серию публикаций об онкологии. Экспертом в наших статьях выступил главный внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Именно он рассказал сыктывкарцам о том, какие факторы вызывают рак, какие меры профилактики помогут избежать болезни, как ее распознать и можно ли это вообще вылечить.

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