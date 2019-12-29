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Где кататься на лыжах в Сыктывкаре: список готовых трасс

Где кататься на лыжах в Сыктывкаре: список готовых трасс

29 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Владислав Гусельников / из архива PG11.ru / В Сыктывкаре готовы шесть лыжных трасс
Прогулочные маршруты в длину достигают 15 километров

В Сыктывкаре готовы шесть лыжных трасс. Все они пригодны для спортивных и прогулочных целей. Об этом со ссылкой на городское управление физкультуры и спорта сообщает «Комиинформ»

Основная лыжная трасса находится за железнодорожным вокзалом Сыктывкара. Там есть прогулочные маршруты протяженностью от 1 до 15 километров, а также спортивные. Еще в прошлом году на трассе установили много новых светильников, поэтому сейчас там хорошее освещение. Фонари работают с 15 до 22 часов. 

В эжвинском «Веждино» готовы прогулочные трассы протяженностью от 3 до 10 километров, спортивные трассы до 5 километровм и освещенная трасса длиной 2 километра.

Трехкилометровая прогулочная трасса есть и в районе бассейна «Орбита». Попасть на нее можно со стороны малой объездной дороги. 

В поселке Краснозатонском в районе грибного переулка подготовили один километр освещенной лыжной трассы. Фонари там будут работать с 15 до 20 часов. Еще на одну пятикилометровую трассу можно попасть через краснозатонскую поликлинику, но там нет освещения. 

В Верхней Максаковке вход на трассу располагается за школой №15. Она освещается так же, как и в Краснозатонском - с 15 до 20 часов. 

Кстати, о спорте. Как оказалось, он может влиять на развитие рака. Ученые установили, что  физическая активность от 7,5 до 15 часов в неделю снижает риски семи из 15 изученных типов онкологии. Кроме того, риски продолжали снижаться при увеличении физической активности. Подробнее об этом читайте по ссылке

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