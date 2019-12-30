Такси в новогоднюю ночь: сколько будет стоить поездка в Сыктывкаре

30 декабря Сыктывкар уже превратился в одну большую пробку. Горожане в суете спешат за покупками, продуктовые гипермаркеты переполнены. 31 декабря в Коми не признали выходным днем, поэтому многие будут работать и доделывать последние в уходящем году дела. Но сколько будет стоить поездка на такси в новогоднюю ночь? Портал PG11.ru узнал это у местных водителей.

Какие точно будут цены на такси 31 декабря и в новогоднюю ночь в Сыктывкаре, пока неизвестно. Но водители говорят, что повышение зависит только от спроса. При высоком, разумеется, они будут в районе 200 рублей, а при обычном — до 90.

- Цены на такси будут зависеть от спроса и готовности водителей везти пассажиров. Например, на прошлой неделе цены были при маленьком спросе по городу 70-90 рублей и 150-200 рублей при повышенном спросе. Я думаю, это ситуация изменится только 3 января 2020 года. Цены тогда станут более-менее доступные всем. Теперь всё зависит от спроса. Раньше цены выше 150 рублей по городу не поднимались, - рассказал один из таксистов Сыктывкара.

При этом уже 30 декабря после 18.00 поездка по Сыктывкару начиналась с 200 рублей из-за высокого спроса.

Сами агрегаторы дали рекомендации, когда лучше вызывать такси, чтобы сэкономить. Так, «Яндекс. Такси» отмечает, что самый высокий спрос в Новый год будет сразу после боя курантов и до двух часов ночи. При этом спрос на поездки начинает расти уже с 15.00 уже 31 декабря. Вторая волна поездок намечается на 20.00.

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