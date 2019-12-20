Комендантский час: будет ли он в Сыктывкаре в новогоднюю ночь

В Госсовете Коми рассказали, будут ли действовать комендантский час, который принят на территории республики. В Новогоднюю ночь в Сыктывкаре никаких изменений не будет: ограничения распространятся на 31 декабря, 1 января и другие праздничные дни.

Стало известно, смогут ли дети в Коми гулять в новогоднюю ночь, невзирая на ограничения по закону. В Госсовете Республики Коми заявили, что изменений в действии комендантского часа в ночь с 31 декабря на 1 января, и остальные праздничные дни не предвидится. Никаких исключений не будет.

По региональному закону, который действует в Республике Коми, дети до 18 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения родителей или опекунов. Под понятие «общественное место» в этом случае подпадают улицы, парки, скверы, стадионы, площади, магазины и развлекательные центры. Комендантский час длится в Сыктывкаре с 22.00 до 6.00. В это время ребенок может гулять не только с родителями или опекунами, но и с другими законными представителями, либо находиться под присмотром людей, которые проводят какие-нибудь мероприятия с деьтми.

Напомним, если сотрудник полиции остановит ребенка, то его родителям или законным представителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Если детей без сопровождения обнаружат на территории юридического лица, то на него тоже наложат штраф, но уже от 5 000 до 10 000 рублей.

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