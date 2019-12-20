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Выяснилось, будут ли сыктывкарцы отдыхать 31 декабря

Выяснилось, будут ли сыктывкарцы отдыхать 31 декабря

20 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Распоряжений пока не поступало

Предложение о выходном 31 декабря прозвучало от губернатора Томской области Сергея Жвачкина. После этого инициативу решили рассмотреть в Госдуме. Портал PG11.ru будет ли этот день свободным для сыктывкарцев.

Как оказалось, жители столицы Коми, похоже, отдыхать в канун нового года не будут. Дело в том, что по информации Госсовета и администрации главы Коми, пока подобных распоряжений не существует. Тем не менее, там отметили, что точнее станет известно ближе к 31 декабря. К слову, на прямой линии с Владимиром Путиным, которая прошла 19 декабря, президент заявил, что считает такой шаг логичным, но не уверен, стоит ли делать это именно в 2019 году.

Напомним, как сказано в пояснительной записке, поскольку 31 декабря выпадает на рабочий день, люди не работают «как надо», потому как вовсю готовятся к празднованию Нового года. В связи с этим целесообразно было бы просто освободить этот день. Тем не менее, выходных не станет больше, о чем ранее уже говорил руководитель ЛДПР Ярослав Нилов.

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