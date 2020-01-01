Как раньше в Коми встречали Новый год: сбор урожая и благодарности духам

Посмотреть речь президента, выпить шампанское и пойти на Стефановскую площадь к елке - так встречают Новый Год многие жители Сыктывкара. Но в давние времена жители коми земли не наряжали елку и не покупали мандарины. Кандидат филологических наук, сотрудник Коми научного центра Алексей Рассыхаев рассказал порталу PG11.ru, как отмечали окончание года наши предки и почему боялись прототипа Деда Мороза.



Как давно в Коми отмечают Новый год в традиционном понимании этого праздника?

- В Коми Новый год как светский праздник начали отмечать в советские годы, когда в СССР стали активно отходить от религиозности и святок. Праздник, в который надо садиться за стол, поздравить родню и коллег, купить детям подарки, пришел в Коми из Москвы.

Как отмечали Новый год в Коми в досоветское время?

- В досоветское время Новый год в привычном нам понимании не праздновался. С Рождества и до Крещения крестьяне праздновали святки. Святки особо почитались в сельской местности. В некоторых отдаленных деревнях вплоть до 1970-х годов проводились рождественские посиделки с песнями, танцами и играми.





Если Новый год - заимствованный праздник, то и главные персонажи тоже?

- Образы Деда Мороза и Снегурочки - обязательных новогодних персонажей, были придуманы и укоренились в русской культуре только в советское время. В культуру коми они вошли вслед за этим. На коми языке главного волшебника называют «Кӧдзыд пӧль», а его спутницу – «Лымныв». Хотя есть предложения коми интеллигенции называть Деда Мороза «Войпель» , буквально: «Северное ухо» или «Войпӧль», буквально «Северный дед» или «Северный старец».

- «Войпель» в данном случае не синоним для Деда Мороза и не его прототип. Скорее всего, если обратиться к реконструкции этого образа, это божество северного ветра. И как с любым духом, с ним нужно было установить договорные отношения. Без этого не могло быть и речи об успехе.

- Другим обличием трескучего мороза является Пашляк , который, судя по лингвистическим данным, «стреляет»: « пашляк лыйсьӧ » - так говорят, когда во время похолодания трещат бревна дома или заборы. Но в коми мифологии нет четкого образа этого персонажа.

- «Лымныв» - это слово, так же, как и Снегурочка обозначает снежную девочку: буквально «лым» - это снег, а «ныв» - девочка, девушка. Особых различий с ней нет. Но в коми фольклоре образ Снегурочки отсутствует, в отличие от русского фольклора.

Каким образом коми отмечали окончание года?

- Сейчас коми, как и русские, празднуют Новый год 1 января. Этот гражданский праздник был установлен в 1700 году государством. Но исследователи предполагают, что раньше коми начинали отсчет нового года с осени. К примеру, родственные коми удмурты «год» именуют «ар», что на коми означает «осень». В то же время в современном коми языке «год» - «во». В коми языке есть однокоренное слово «арӧс», обозначающее возраст человека, например: «вит арӧс» - «пять лет». Поздравляя друг друга, удмурты говорят «Выль арен», а коми – «Выль воӧн!», коми-пермяки – «Виль воӧн!».

- Можно только предполагать, что коми благодарили осенью духов за урожай. До сих пор по окончании посева, сенокоса, сбора хлеба, картофеля или других овощей, коми говорят «Чомӧр!» Как древние коми отмечали Новый год, неизвестно. Исторических источников, к сожалению, не сохранилось.

То есть самым популярным праздником было Рождество, а не Новый год?

- До празднования Нового года коми, как и русские, отмечали рождественские святки, тесно связанные с православной культурой. В вечернее время ходили колядовать ряженые. В основном этим занималась молодежь. Могли войти в дом без приглашения. Обязательно маскировались, закрывая лицо марлей, надевая одежду похуже или выворачивая шубу наизнанку.

- В святки разрешено было хулиганить: молодежь выходила на улицу и озорничала. Они могли развалить дровяники, набросать на крыльцо дрова и облить их водой, привязать ниточку к дверному кольцу и дергать за нее, поднять сани на амбар или баню, перекрыть печную трубу, и другое. В святки к этим «шалостям» относились терпимо. Можно отметить, что часто хулиганы досаждали тем хозяевам, которых недолюбливали.

- В народных поверьях святки - время, когда открыты ворота в потусторонний мир. Чтобы не запустить в свои дома нечистую силу, коми в эти дни придерживались различных запретов: не стригли волосы и ногти, не пряли, не стирали, остерегались сквернословия.

- В коми, как и в русских деревнях, традиция празднования святок прерывалась. После хрущевской оттепели в святочный период возобновились святки и колядки. Но в наши дни во многих селениях хождения ряженых не связаны с традицией: их организуют клубные и школьные работники, опираясь на методички.

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