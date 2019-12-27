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После уродливой елки в Воркуте горожане нашли страшные деревья в Сыктывкаре (фото)

После уродливой елки в Воркуте горожане нашли страшные деревья в Сыктывкаре (фото)

27 декабря 2019 Возрастное ограничение: 0+
vk.com/елка возле Дворца творчества в Сыктывкаре
Люди посоветовали тем, кто их поставил, не позориться

Недавно в поселке Заполярный в Воркуте появилась страшная елка, которую высмеяли даже «Первом канале». Ее заменили но другую, но было уже поздно, и даже жители столицы Коми стали искать по городу странные деревья и публиковать их в Сети.

Так, нечто непонятное увидели горожане рядом с Дворцом творчества. Там водрузили облезлую ель, которую, очевидно, украшали дети. В Комментариях в Сети люди стали возмущаться ее виду и отметили, что она выглядит так, будто стояла на месте целый год. Кто-то посоветовал руководству учреждения не позориться и убрать ее, а кто-то даже окрестил дерево «антиелкой».А вот другая ель, которая показалась горожанам «так себе», находится в Эжве. Она не такая ободранная и маленькая, а вполне приличная по высоте и зелени. Вот только стоит она, наклонившись на бок, а украшения на ней едва видно. Кроме того, дерево смотрится так одиноко, что новогодний настрой пропадает даже у самых жизнерадостных горожан.Но вернемся к Воркуте. Напомним, директор управляющей компании, которая поставила страшную елку, объяснила, что дерево ставят в таком виде, потому что сами жители поселка ежегодно обдирают ветки и воруют гирлянды. А бюджета на новую елку нет. Но после скандала мэр Воркуты пообещал, что на следующий год елку заменят. А пока ее просто переделали и сделали более пышной.

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