Прогулка по новогоднему Сыктывкару: как город подготовился к празднику

Сыктывкар подготовился к празднованию Нового года на 100%. Каждую зиму в столице Коми строят ледовые городки, все улицы сказочно светятся иллюминацией. Корреспондент портала PG11.ru отправился на прогулку по новогоднему Сыктывкару и узнал, где в городе можно насладиться новогодней атмосферой.

Фонари вдоль аллеи в Кировском парке в теперь украшены большими светящимися гирляндами в виде ёлочных шаров.

Недалеко от филармонии стоит освещённый яркими разноцветными огнями шатёр. Рядом остановились подремать уставшие Снеговик и Дедушка Мороз. Само здание сыктывкарской филармонии тоже украшено праздничной гирляндой.

Стефановская площадь в Сыктывкаре - традиционное место встречи горожан в новогоднюю ночь, ведь именно здесь находится главная ёлка столицы Коми. В этом году детей снова радует ледовый городок, скульптуры сказочных персонажей и много разноцветной праздничной иллюминации. В 2019 году сюжет скульптур — сказка «Снежная королева». А еще здесь работает рождественская ярмарка.

Как рассказали в администрации, на все приготовления к Новому году из бюджета потратили чуть больше пяти миллионов рублей. Сюда входит главная ель на Стефановской площади, установка десяти новогодних деревьев в микрорайонах и пригородах, и создание ледовых городков с фигурами, скульптурами и горками, а также обслуживание и демонтаж всего этого после праздников. Также в мэрии отметили, что установка светящихся арт-объектов в виде шара и куба не входят в этот список, так как на них пойдут деньги от спонсора.

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